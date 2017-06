Münstertäler Wildbratwürstle „Oberer Wald“

Zubereitung

Das gut gekühlte Fleisch wird durch die 5-mm-Scheibe des Fleischwolfs

gelassen und mit allen Zutaten in einer Wurstmolle von Hand oder mit

einem mechanischen Rührgerät zu einer geschmeidigen Masse (Brät)

verarbeitet. Die Bindung entsteht bei gewolftem Fleisch durch das

Mischen.

Das heißt, die Eiweißketten müssen sich miteinander verbinden.

Dabei ist auch das Salz sehr wichtig.

Das Brät wird unter Zuhilfenahme eines Wurstfüllers in Schafsdärme

(Saitlinge) oder Schweinedärme mit 24 – 26 mm Durchmesser gefüllt

und die Würste auf die gewünschte Länge abgedreht.

Gewolftes Fleisch, also auch die Würstchen, muss innerhalb von 24

Stunden in einen anderen Zustand versetzt, also gebrüht, gebraten

oder gegessen werden. Einfrieren sollte man nur gebrühte Würstchen.

Rezept von Viktoria Fuchs, Romantik-Hotel Spielweg, Münstertal