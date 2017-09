Schiesstraining für Hundeführer

Hundegeläut, Schüsse knallen. Der Hundeführer kämpft sich durch den Schwarzdorn. Plötzlich Standlaut. Einer der Vierläufer muss Wild gestellt haben. Klagen einer angeschweißten Sau mischt sich ins Gebell des stellenden Hundes. Mit aller Kraft kämpft sich der Schütze durch die wehrhafte Vegetation. Nach wenigen Metern hat er freie Sicht: Eine stärkere Sau sitzt auf den Keulen, versucht immer wieder auf die Läufe zu kommen. „Die ist krank, fang die mal ab!“, ruft etwas seitlich entfernt ein Jäger von seinem Drückjagdstand. Sehen kann ihn der Hundeführer nicht, aber er ist nicht zu überhören.

Der Rüdemann will die Büchse zum Fangschuss anschlagen und bleibt mit seinem Jackenärmel im Gewehrriemen hängen. „Nun mach doch!“, tönt es erneut vom Stand. Dem Durchgehschützen schlägt das Herz bis zur Schädeldecke. Jetzt klemmt auch noch das Magazin, die Patrone fällt auf den Boden. Egal, noch mal repetieren. „Schieß doch endlich!“, ruft schon wieder der aufgebrachte Standschütze. Die Patrone ist im Lauf, der Hundeführer steht unter riesigem Druck. Gerade als er schießen will, ist der Vierläufer zu nah am Stück. Hin und her bewegt sich der Keif. Stets den attackierenden Hund im Auge, verfolgt der Jäger mit der Waffe im Anschlag die kranke Sau, wartet auf eine günstige Gelegenheit. Ständig begleitet von den altklugen Kommentaren vom Nachbarschützen.

Dessen Rufe werden nun wüster, die Lage unübersichtlicher, der Druck auf den Hundeführer wächst. Endlich lässt der Terrier kurz ab und bringt Distanz zwischen sich und die Sau. Ein hingeworfener Schuss beendet das Leiden der Wutz. Geschafft. Doch noch während der Rüdemann die Waffe absetzt, läuft ihm ein eiskalter Schauer über den Rücken. Kugelfang? Fehlanzeige! Erschrocken über sein unüberlegtes Handeln, erstarrt

er zur Salzsäule. Zum Glück kam dabei niemand zu Schaden. „Solche Situationen gehören zu den gefährlichsten der Jagdausübung.“ Schießausbilder Dr. Michael Frowein kennt dies aus eigener Erfahrung. „Dort klagt das Stück, hier springt der stellende Hund umher. Treiber und Jäger rufen ‚Nun schieß doch!‘. Der Schütze konzentriert sich nur noch auf das Geschehen direkt vor ihm. Kugelfang, Treiber und Mitjäger werden unbewusst ausgeblendet. Hat man dabei noch Probleme mit der eigenen Ausrüstung, steigt der Stress,

und lebensgefährliche Handlungen sind vorprogrammiert.“

Um dieses Phänomen auszuschalten, hat Schweiß- und Stöberhundführer Frowein zusammen mit Petra Krauhausen ein spezielles Schießtrainings- Programm für Hundeführer entwickelt. Systematisch wird in diesem Seminar das vermittelt, was in der jagdlichen Praxis nicht geübt werden kann, sondern dort im Prinzip schon perfekt sitzen muss. Eigens dafür wurden über Jahre Filmsequenzen mit angeschweißtem und von Hunden gestelltem Wild gesammelt. Im Schießkino werden dadurch realistische Jagdbedingungen unter Extremsituationen nachempfunden. „Sicher Schießen“ heißt das Konzept. Doch kommt es dabei eben nicht nur auf das Schießen und Treffen an. Vor dem praktischen Training steht zunächst die theoretische Einführung und eine Analyse der individuellen Waffenhandhabung und Schießtechnik. „Dazu lassen wir unsere Aspiranten mit ihrer eigenen Waffe zunächst auf stehendes Wild auf der Leinwand schießen. Schon beim Anschlagen der Büchse erkennen wir die ersten Fehler, die es zu verbessern gilt“, erklärt Frowein. „Ein Schütze bleibt mit dem Gewehrriemenan seiner Armbanduhr hängen, ein anderer hat beim schnellen und sicheren Repetieren Probleme. Das kostet Zeit und führt in Fangschusssituationen zu Stress. Dieser wiederum zu lebensgefährlichen Entscheidungen.

Je stressiger die Lage wird, desto besonnener muss ein Schütze aber reagieren!“ Dazu muss also zunächst die Handhabung der eigenen Waffe absolut sitzen. Der Jäger darf keine Gedanken mehr an seine Ausrüstung verlieren. Er muss sie instinktiv beherrschen. Nur

so kann er sich ein Bild vom gesamten Geschehen um sich herum machen und den sogenannten Tunnelblick auflösen. Im ersten Abschnitt des Trainings gehen die Schießausbilder individuell auf die Seminarteilnehmer ein. Sie zeigen ihnen Kniffe und Griffe, mit denen sie ihre Waffe sicher anschlagen können und vieles mehr. Automatisieren

können die Schützen diese Abläufe aber nur durch zahlreiche weitere Trockenübungen

zu Hause, wie Frowein betont. „Übung macht den Meister“, heißt auch hier die Devise.