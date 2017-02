Schleppwild – Wie viel Wild braucht der Hund?

Um es kurz zu machen: Bis zur Herbstzucht- oder Brauchbarkeitsprüfung benötigt man ungefähr ein Dutzend Kaninchen oder Hasen sowie 15 Stück Federwild. Das Schleppwild muss man aber nicht einfach nur sammeln, sondern auch pfleglich behandeln. Frisch erlegtes Wild wird deshalb abgetrocknet und in mehrere Lagen Zeitungspapier eingewickelt. In einem ausreichend großen Beutel kommt es dann in die Tiefkühltruhe. Das Zeitungspapier nimmt Schweiß auf und verhindert, dass das Wild nach dem Auftauen

im „eigenen Saft“ schwimmt. Je frischer das Wild eingefroren wird, desto länger kann man es später benutzen. Wer sich eine ausreichend große Menge an Übungswild einfrieren will, kommt schon in Hinsicht auf den Hausfrieden nicht um eine zusätzliche Gefriertruhe

herum. Verständlicherweise ver spüren die meisten Hausfrauen keine Lust, ihre Lebensmittel zwischen eingefrorenen Füchsen und Enten zu verstauen.

Wer weiß, dass er im folgenden Jahr einen Hund auf Prüfungen vorstellt, sollte keine Gelegenheit auslassen, sich rechtzeitig mit Enten, Kaninchen und Raubwild einzudecken. Beispielsweise direkt am Streckenplatz: Oft kann man sich nach Absprache mit dem Jagdherrn bei den benötigten Wildarten bedienen. Auch sollte der Bekanntenkreis animiert werden zu helfen. Beim Federwild sollte man ausschließlich durchgefiederte Herbst- oder Wintererpel auswählen, da diese sich bei sachgemäßem Umgang im Vergleich zu Fasanen und Tauben am längsten halten. Gerade Tauben lassen beim Schleppen viele Federn und sehen nach kurzer Zeit aus wie gerupft. Wilde Erpel sind aufgezogenen Tieren vorzuziehen, da das Gefieder der erlegten Breitschnäbel richtig durchgefettet ist und sich nicht schon beim ersten Üben mit Wasser vollsaugt. Zudem ist das helle Prachtgefieder der Erpel für den Hund einfacher zu eräugen, was ihm das Auffinden des ausgelegten Stückes auf der Schleppe oder im Schilfwasser erleichtert.

Beim Haarwild empfiehlt es sich schon aus Kostengründen, Kaninchen zu verwenden. Achten Sie peinlichst darauf, dass Sie wirklich nur gute Stücke

auswählen. Zerschossenes, qualitativ minderwertiges Wild eignet sich keinesfalls für die Hundearbeit. Wurden die Kanin mit der Kugel erlegt, sollten größere Ausschüsse sauber vernäht werden, damit kein Gescheide austreten kann. Selbst bei Füchsen sollte man nur mit Schrot erlegte verwenden, da viele Hunde eine Abneigung gegen Fuchsschweiß

zu haben scheinen.Wer mit anbrüchigem oder arg ramponiertem Wild arbeitet, kann seinem Hund die Freude am Apportieren verleiden. So bekam ich einmal eine junge

Deutsch-Kurzhaar-Hündin zur Ausbildung, die sich anfänglich strikt weigerte,

Haarwild zu bringen, während sie Enten nach kurzer Zeit freudig aufnahm und zutrug. Nachdem ich beim Besitzer nachfragte, gab er zerknirscht zu, dass er dem damals noch sehr jungen Hund einen bereits anbrüchigen Hasen vorgelegt hatte. Da die Hündin frisches Haarwild stets sauber brachte, wunderte es den Besitzer, dass sie sich angewidert weigerte, den stinkenden Hasen aufzunehmen. Deshalb verlieh er seinem Befehl mit der Koralle Nachdruck. Diese absolut falsche Behandlung hatte der Vierläufer nicht vergessen, und ich brauchte viel Einfühlungsvermögen und noch mehr Wiederholungen, bis der Hund seine Abneigung gegenüber Haarwild wieder ablegte. Zudem kann ein Vierläufer durch

minderwertiges Schleppwild regelrecht zum Anschneider erzogen werden. Je penetranter

das verwendete Wild stinkt, desto schmackhafter erscheint es manchem Caniden. Denn viele Hunde neigen dazu, ihr Futter einzugraben und es erst zu fressen, wenn es fast schon fault. Deshalb darf es niemanden wundern, wenn der Hund sich beim Finden eines müffelnden Schleppenkanins dazu entschließt, es zu verspeisen, statt es seinem Führer zu bringen. Dass der fertig ausgebildete Hund jegliches Wild, egal in welchem Zustand auch immer, zu bringen hat, steht außer Frage. Doch muss man es seinem Adlatus während der Einarbeitung nicht unnötig schwer machen. Die Menge an Übungswild lässt sich senken, wenn man anfänglich mit Dummies arbeitet. Diese Apportiergegenstände eignen sich hervorragend dazu, auf den ersten Schleppen das Wild zu ersetzen. Um dem Hund die

Arbeit zu erleichtern, packt man den Dummy für eine Nacht zusammen mit einem Kaninchenbalg in eine Plastiktüte, damit der Apportiergegenstand den Wildgeruch annimmt. Wer über keinen Kaninchenbalg oder frisches Wild verfügt, kann auch spezielle Duftstoffe verwenden, die im Fachhandel erhältlich sind.