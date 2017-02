Der weiße Leithund – Nachsuchen im Schnee

Eine auf der Fährte liegende, lockere Schneedecke macht einem erfahrenen Schweißhund bei seiner Arbeit keine Probleme. Als Hundeführer kann ich also mit der Nachsuche einer

überschneiten Fährte jederzeit beginnen, ohne dass die Erfolgsaussichten eingeschränkt sind, vor allem wenn es sich um weichen Schnee handelt, womit in erster Linie trockener Pulverschnee gemeint ist. Aber auch weicher Nassschnee behindert die Hundenase kaum. Er ist zwar in seiner Konsistenz kompakter, aber immer noch porös genug, um Duftsignale nach oben hindurch zu lassen. Sein hoher Feuchtigkeitsgehalt und das bei Nassschnee frostfreie Klima begünstigen die Entstehung der gasförmigen Duftsignale.

Der hohe Wassergehalt im Schnee mag aber den Transport der Duftpartikel etwas hemmen, denn ich beobachte gerade bei Nassschnee häufig, dass die Hunde auf dem Anschuss oder in der Fährte ihre Nase tief in den Schnee bohren oder mit den Pfoten

scharren. Sie legen die Pirschzeichen frei, um sich von der Richtigkeit ihrer

Wahrnehmungen zu überzeugen. Es gibt eine Besonderheit, die Hund und Führer derart behindert, dass sie aufgeben müssen: den Harschschnee. Wenn Eisregen oder Frost

nach Tauwetter den Schnee mit einer Eiskruste versiegeln, entsteht eine für die Hundenase nicht zu durchdringende Barriere. Hinzu kommt: Beim Auftreten bricht das dünne Eis wie Glas. Der Hund tritt hindurch und schweißt bald selbst, weil die scharfen Eiskanten

ihm Pfoten und Läufe aufschneiden. Dann hilft nur eines: Warten, bis die Tagessonne die Kruste schmelzen lässt. Danach sind alle bis dahin gespeicherten Duftsignale wieder verfügbar.

Starker Frost in Verbindung mit trockener Schneelage stört die Nachsuche

nicht oder wenig. Es scheint so, als würden sich die den Hund leitenden Duftkomponenten

in und auf dem Schnee besser halten als auf kahlem Boden. Im Januar 1997 fand in der Lüneburger Heide eine Drückjagd bei extremer Kälte statt. Knirschender Schnee lag zirka zehn Zentimeter hoch, das Thermometer zeigte mittags noch minus 20 Grad Celsius. Zwei

Schweißhunde konnten am Nachmittag alle angefallenen Nachsuchen ohne Probleme bewältigen. Vielleicht hatte der weiße Niederschlag die Fährten „warm“ gehalten.

Auf kahlem, schneefreiem Boden dagegen haben meine Hunde bei extremen

Frost häufig Schwierigkeiten. Auch ein Sturm ist bei Schnee besser zu verkraften

als auf freiem Boden. Im Normalfall, also bei leichtem stetigen Wind, arbeitet

der Hund „unter Wind“ neben der Fährte, um dort die abdriftende Wittrung einzufangen.

Das klappt gut. Ein starker Sturm aber fegt alle feinstofflichen Signale mit sich weg, zum Beispiel, wenn er das Laub durcheinander wirbelt. Dann muss der Hund aufgeben. Schnee bindet dagegen die Zeichen, die den Geruch erzeugen. Bei einer steifen Brise sieht man die Schweißhunde oft mit ihren Nasen regelrecht durch den Schnee pflügen. Sehr störend wirkt sich viel Schnee im letzten Akt der Nachsuche aus – beim Stellen und für den Fangschuss. Dieses Finale findet meist in Dickungen statt. Dort ist die Sicht stark eingeschränkt. Bei hoher Schneelage auf den Zweigen sieht man so gut wie nichts mehr. Zudem schluckt der Schnee alle Geräusche, wodurch der Führer den Laut seines Hundes erst auf kurze Entfernung vernimmt. So hilfreich der weiße Leithund am Anfang der Nachsuche ist, so gefährlich erweist er sich am Ende.