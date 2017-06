Sekunden später zischt wieder ein grauer Flitzer aus der Röhre. Die weiße Blume blitzt ab und zu im Gras auf. Und zack, ist es zwischen den rettenden Rebstöcken in einem anderen Bau verschwunden. Der Schütze kam gerade einmal dazu, die Flinte zu heben, da war das Karnickel auch schon wieder weg. Nach einiger Zeit tauchen auch „Mäuschen“ und „Buberle“ wieder aus den Tiefen der Weinberge auf. „Die beiden müssen mal ’ne Pause machen“, sagt Bodo. „Die meisten Kaninchen sind bei dem milden Wetter eh nicht im Bau, sondern lassen sich draußen die Sonne auf den Balg scheinen. Lasst uns mal Buschieren gehen.“ Schwupps, „Mäuschen“ und „Buberle“ in die Kiste gesetzt, und los. Mit der Flinte auf der Schulter geht‘s in Richtung Dornfelder. Leuchtende Signalwesten sind hier aufgrund des unübersichtlichen Geländes ein Muss. Zwischen den Rebstöcken liegen schmale Grünstreifen. „Bevorzugte Karnickelplätze – vor allem am Rand. Da ist das Gras noch ein bisschen höher. Also aufpassen, und langsam gehen, sonst überläuft man sie.“ Schon nimmt ein grauer Flitzer Reißaus. Der junge Bayer Florian backt an, schwingt mit und schießt – das Kanin bleibt in der Staubwolke liegen. Nach weiteren zehn Metern rolliert das nächste. Hier wimmelt nur so von Kaninchen. Alle kommen zu Schuss, aber nicht jeder zu Beute. Wir klappern die nächsten Reihen ab, und machen dabei ständig Kaninchen hoch. Diese suchen ihr Heil in der Flucht und nehmen Haken schlagend die schützenden Baue an. Schon bald glühen die Läufe. Eine Rentnerin kommt wütend auf uns zu und gestikuliert wild mit den Armen: „In meinem Garten sieht‘s aus, Herrschaftszeiten! Das ganze Gemüse abgefressen. Meine Blumen – alles weg! Überall sind diese gefräßigen Kaninchen. Eine Plage ist das. Furchtbar!“ Am liebsten würde sie die Jäger unterhaken und in ihren Garten führen, damit sie sich selbst ein Bild von dem desolaten Pflanzen-Zustand machen können. Doch plötzlich hoppelt ein Kaninchen zwischen den Rebstöcke herum. „Da, da ist schon wieder eins! Nun los, schießen Sie schon!“ „Das ist doch viel zu weit“, sagt einer der Jäger. „Wieso zu weit?“, brummelt sie mürrisch. „Das sind mindestens 40 Meter. Da schießt man es nur krank“, erklärt einer der aufgebrachten Kleingärtnerin. Doch damit gibt sich die rüstige Rentnerin nicht zufrieden: „Na und? Kaputt ist kaputt! Dann kommt‘s jedenfalls nicht mehr wieder und lässt meine Blumen in Ruhe“, streicht sich über die Schürze und geht. 40 Karnickel erlegen die Waidmänner an diesem Tag – viel zu wenig für die Rentnerin.