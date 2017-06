In Gebieten mit hohen Jahresniederschlägen war jedoch das Hasenvorkommen geringer. Die Ursache für die unterschiedlichen Besatzdichten ist daher nicht in der Fruchtbarkeit der Häsinnen oder Rammler zu suchen, sondern liegt vermutlich an der unterschiedlichen Junghasensterblichkeit. Diese lassen sich wiederum durch verschiedene klimatische Bedingungen erklären. Die Daten aus Jagdstrecke, Tragsackuntersuchung und Scheinwerferzählungen ermöglichen, die Überlebensraten der Jung- und Althasen in einem bestimmten Jahr zu berechnen. Über längere Zeit hinweg können diese Durchschnittswerte für eine Bewertung zukünftiger Populationsentwicklungen herangezogen werden. Dabei wird folgenden Fragen nachgegangen: Wie entwickelt sich der jährliche Zuwachs? Welche Faktoren bestimmen den Zuwachs am stärksten? Wie viele Hasen können erlegt werden, ohne dass der Stammbesatz geschwächt wird? Welchen Einfluss hat das Wetter? Um diese absolut entscheidenden Fragen zu beantworten, wurden alle Stationen im „Hasenjahr“ wie Fortpflanzung, Geburt und Jagd in einem speziellen Computerprogramm simuliert. Die Bedingungen, unter denen ein Hase ein Jahr durchlebt, sind dabei variabel und lassen sich am Rechner verändern.