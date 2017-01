Glück im Unglück

im Augenwinkel sieht er den Frischling wegsausen. Ob er gezeichnet hat, kann der erfahrene Jäger nicht sagen. Er senkt die Waffe. Zwischen Laufbündel und Stoßboden klafft eine Lücke, aus der die Messingenden der Patronen blitzen. Ungläubig schaut er auf seine zerbrochene Doppelbüchse.

Vorsichtig tastet der Beamte sein Gesicht ab, überprüft die Hände auf Blut. Nichts, Gott sei Dank. Auch der Rest des Körpers ist unversehrt. Nur die Ohren klingeln – Knalltrauma. Ein kurzer Anruf beim Jagdleiter Heiko Hornung und eine Ersatzwaffe ist organisiert. Die Drückjagd kann für ihn weitergehen. Am Sammelplatz wird die zwanzig Jahre alte und gut gepflegte Heym-Doppelbüchse „80 B“ im Kaliber 9,3 x 74 R in Augenschein genommen. Rechts und links ist die Basküle fast geradlinig gebrochen. Leichte Rostflecken zeigen sich an den Bruchkanten. Das Laufbündel scheint unbeschädigt. Geschossen hat Beuschel mit Fabrikmunition von Brenneke. Es wird gefachsimpelt, spekuliert und gefragt.

Wir wollten es genau wissen und haben dazu beim Hersteller Heym nachgefragt. „Nachdem die Waffe uns eingetroffen ist, haben wir sie natürlich direkt unter die Lupe genommen“, so der Geschäftsführer Manfred Eisenbrand. Die Ergebnisse zeigen, dass es wohl ein Materialfehler war. „Wir haben die Basküle zur Überprüfung der DEVA übergeben. Die erste Analyse zeigte, dass das Metallgefüge bei an der Stelle unnatürlich grobkörnig ist. Ich würde vermuten, dass es mit der Wärmebehandlung der Basküle zusammenhängt. Eine abschließende Bewertung können wir allerdings erst nach den endgültigen Ergebnissen vornehmen“, erklärt Bernd Helbig, seit 40 Jahren Büchsenmachermeister bei Heym. Diese werden voraussichtlich erst in ein paar Wochen vorliegen.