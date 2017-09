Hallo Mr. Tom – Truthanhnjagd in den USA

Ja, die Amerikaner lieben ihre „Turkeys“ – soviel ist sicher. Wer möchte, kann im Frühjahr 24 Stunden am Stück im Fernsehen Jagdfilme über die Frühjahrsjagd auf Truthähne anschauen. Auf dem Land scheinen Truthahnprofis wie Michael Waddell bekannter zu sein als Madonna, Michael Jackson und die Queen. In jeder Tankstelle – und mag sie noch so klein sein – gibt es Locker, Decoys, ja sogar Flinten und Schrotpatronen

zu kaufen. Cafes und Bistros werben mit „Truthahnjäger willkommen!“ Und noch vor der ersten Tasse dünnen Kaffees wird immer wieder gefragt, ob der Tom schon liegt, wie schwer er ist, wie lang Bart und Sporen sind. Selbst das Fast-Food-Unternehmen mit dem goldenen „M“ macht da keine Ausnahme! Bisher konnten wir diese Fragen leider nicht beantworten. Und auch heute scheint uns weder Manitu noch Diana holt zu sein. Denn wie befürchtet, eilen die starken Hähne den Hennen hinterher und sind schon bald nur noch kleine balzende Federkugeln im Senf. Jim lockt trotzdem sachte weiter, denn noch könnte ein Nachzügler im Bestand umherstreifen. Und tatsächlich, als er vorsichtig aus dem Schirm schaut, entdeckt er zwei Hähne, die sich vorsichtig dem Lockbild nähern. Im Blind wird es schlagartig ganz still, und Chris drückt mir die Flinte in die Hand. „Schieß, wenn

Du kannst!“, flüstert er und lächelt. Das haben sich die beiden ja schön ausgedacht, denn eigentlich wollte ich mir das Schauspiel entspannt aus der zweiten Reihe anschauen. Doch für Diskussionen ist jetzt keine Zeit. So schlage ich behutsam an und verfolge beide Hähne mit dem Korn. Die rasen wie kleine Raptoren von der rechten Seite heran und inspizieren eine der Attrappen. Dabei decken sie sich gegenseitig jedoch so geschickt, dass kein Schuss möglich ist. Irgendwann streckt einer der beiden jedoch seinen Kopf ein bisschen vor und liefert ein Ziel. Schon er eilen ihn die Schrote der 62 Gramm schweren Ladung (Nr. 5). Ein letztes Schwingenschlagen, dann ist er verendet. Sein Partner streicht daraufhin augenblicklich ab.