Bergpirsch in Tirol – Gams zum Schluss

Das Gepäck steht auf der Treppe des Jagdhauses. Jagd vorbei. Noch einmal schweift der Blick zum Streckenplatz. Langsam perlt ein Tautropfen an der Trophäe hinab und bleibt an deren Ende hängen. Grün wie die im Tal dahinfließende Isar spiegeln sich die umliegenden Bäume in ihm, und wie in einer kleinen Glaskugel schillert neben der Sonne auch die Erinnerung an das Erlebte darin. Um ein Haar wäre es schief gegangen. Fast wäre der Traum geplatzt. Sofort schallen in Gedanken wieder die Flüche meines Jagdführers auf, ich spüre noch einmal den aufgeregten Herzschlag, der mich für einen Augenblick fast hätte verzweifeln lassen … „Der Nebel gefällt mir net“, raunt mein Jagdführer Joseph Neuner. Die Sonne hat es schwer, an diesem Morgen durch die grauen Schwaden am Himmel zu stoßen. Immer stärker verhüllt dichter Hochnebel die Szenerie. Joseph wird unruhig. Er weiß, es ist mein letzter Jagdtag in Tirol, und noch hatten wir keine Chance, ein passendes Stück Rotwild oder gar eine Gams in Anblick zu bekommen. Leise flucht er vor sich hin. Immer wieder schiebt er den Hut auf dem Kopf zurecht. „Auf geht‘s, lauf mer a bisserl, vielleicht kriagn mer an Gams“, sagt der 44-Jährige. Wir beenden den Ansitz und versuchen unser Glück auf der anderen Seite des Hinterautals. Durch dichte Nadelwälder steigen wir immer höher. Eine Rehgeiß mit Kitz kreuzt unseren Pirschpfad. Wie Statuen erstarren wir und blicken den beiden, hinter zwei Fichtenstämme gekauert, nach. Um keine Unruhe zu verbreiten, warten wir etwas länger, bevor wir weiterpirschen. Die Pause ist mir äußerst willkommen. Schnell entledige ich mich der dicken Jacke, die ich noch vom Ansitz anbehielt. In diesem Gelände wird es bei der Steigerei recht schnell sehr warm – auch ohne Sonne.