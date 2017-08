Gamsjagd in Europa

Frankreich

Der französische Forstservice bietet die Jagd auf Alpen-Gams in den französischen Alpen und im Zentralmassiv. Die in den Pyrenäen zu bejagenden Gemsen („Isard“) sind eine eigene Unterart (Rupicapra pyrenaica pyrenaica). Auffälligster Unterschied ist die kontrastreiche Färbung der Winterdecke. Das Einstandsgebiet, die Berge im Norden von

Nizza, ist nicht so steil wie die Alpen. Dennoch, so Diana Jagdreisen, kann die Jagd herausfordern. Der dänische Jagdveranstalter empfiehlt die Jagd von Mitte Oktober bis Ende November. Zudem darf von Januar bis in den März gewaidwerkt werden. Die Jagdführer sprechen französisch und teils etwas englisch. Die Führungsgebühren belaufen sich auf etwa 340 Euro pro Tag.

Spanien

Im Norden kann auf zwei Unterarten gejagt werden: die Kantabrische Gams (Rupicapra pyrenaica parva) und die Pyrenäen-Gams. K & K Premium Jagd weist darauf hin, dass nur wenige Lizenzen pro Jahr vergeben werden. Jagdzeiten auf die Kantabrische Gams: 15. April bis 15. Juni und 1. September bis 10. Dezember. Jagdzeiten auf die Pyrenäen-Gams: 20. April bis 15. Juni und 1. September bis 15. Dezember. Die Einreise ist unproblematisch.

Gesprochen wird zumeist nur spanisch.

Österreich

Es gibt keine Sprachbarrieren, und die Reise ist mit dem Auto möglich. Urlaub, Jagd und Naturerlebnis lassen sich ideal verbinden. In etlichen Bundesländern gibt es Reviere mit guten bis sehr guten Vorkommen an Alpen-Gemsen. Grundsätzlich muss vor Jagdbeginn die jeweilige Jagdgastkarte gelöst werden. Im Urgestein sind die Krucken reifer, starker Gams geringer und erreichen um 90 bis 100, Ausnahmen etwa 105 CIC-Punkte. Im

Kalkstein wachsen kapitale Gams heran, deren Krucken sogar 110 und mehr CIC-Punkte erreichen können. In Revieren der Österreichischen Bundesforsten werden Einzelabschüsse in sehr beschränkter Zahl vergeben. Nähere Informationen erhält man

ausschließlich bei den Forstbetrieben (Homepage: bundesforste.at)

Bessere Möglichkeiten, einen Gamsabschuss zu erwerben, bieten sich in Revieren privater Jagd- und Forstverwaltungen sowie in Pachtrevieren. Zahlreiche Jagdveranstalter in

Deutschland und Österreich (etwa Schrum Jagdreisen, Jagdbüro Kahle, Blaser Safaris, K & K Premium Jagd, Globus Jagdreisen, Blaser Safaris, Mistral Jagdreisen, Jagdreisen Ninaus)

haben Verträge mit Revieren in Tirol, Salzburg, Kärnten und der Steiermark, in denen es gute Gamsvorkommen gibt. Gastronomie-, aber vor allem Hotelbetriebe mit jagdlichem Hintergrund (beispielsweise Marcati Hotels,Hotel Falknerhof, Ganghofer Jagd Ehrwald, Stanglwirt, Stubaier Hof) bieten entgeltliche Jagdmöglichkeiten in eigenen oder Vertragsrevieren an. Diese sind zumeist mit einem mehrtägigen Hotelaufenthalt gekoppelt.

Im Hochgebirgsrevier der Tiroler Landesjagdverwaltung im Pitztal (Imst/Tirol) werden Gamsabschüsse vergeben. Es gibt gute Chancen, in diesem großen Revier auch Stein-, Rotund Muffelwild sowie Murmeltiere zu beobachten. Ein traditionsreiches, wildreiches Revier ist die Jagd Gerlos im gleichnamigen Gemeindegebiet im Tiroler Zillertal. Wer gerne die Gamsjagd in Kärnten ausüben möchte, findet Möglichkeiten bei der Dr. Zundel’schen

Forstverwaltung im Maltatal oder auch in den Karnischen Alpen bei Hofer Jagd (Würmach). Die Hofer Jagdgebiete liegen zwischen 1 200 und 2 300 Metern Seehöhe, sind über Forststraßen gut zu erreichen und leicht zu bejagen. Auch für ältere oder konditionsschwächere Waidmänner ist dort eine Gamsjagd möglich.