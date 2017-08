Der verlorene Traum – Gamsjad

Heiko Hornung

Wenn am frühen Morgen graue lange Perlenfäden von Grashalm zu Grashalm hängen

und die sonst unsichtbaren Spinnennetze wie wertvolles Kristallgeschmeide sichtbar werden, erwacht mit ihrem Funkeln und Blitzen in mir die Sehnsucht nach den Bergen. Dann möchte ich am liebsten meine Bergstiefel schnüren, den Rucksack packen und in die blau-dunstigen Wälder der Alpen aufbrechen. Für die Germanen war der Altweibersommer

eine Zeit, in der das Schicksal der Menschen sichtbar wurde. Die alten Weiber, die Nornen, spannen und webten dann am Brunnen der Weisheit die Schicksalsgespinste der Menschen aus den Fäden der Vergangenheit, Gegenwart und der Zukunft. Wie oft hoffte ich, dass unter den vielen Fäden mich einer mit Bergstock und Büchse in die geliebten Berge führen würde. Sehnsüchte und Träume sind Vorboten der Wirklichkeit. So wünschte ich es

heimlich und heftig, bis schließlich eines Tages eine Einladung in das herrliche Tirol

vorlag – auf eine Einser-Gams sollte ich gehen dürfen. Manchmal ist Weihnachten

eben schon im September, und die Vorfreude nach den vielen Jahren des Sehnens war nahezu euphorisch. Als ich in Scharnitz am Vorabend der Gamspirsch vor einer kleinen Alm

saß, einen frisch gebrühten Kaffee und Zwetschgenkuchen mit Schlagobers genüsslich

verzehrte, den Kindern der Almbäuerin beim Spielen und dem bimmelnden Bergvieh zusah, war ich dem Zustand der Seeligkeit sehr nah. „Jagd ist Bereitung und Hoffnung, Jagd ist Advent“, selten habe ich diesen Spruch von Gagern tiefer empfunden. Alles schien

sich in dem herbstlich angehauchten, süß-würzigen Bergwald hier in Tirol zu verdichten. Die Nacht war unruhig, genauso wie in der Kinderzeit, wenn man den Heiligen Abend mit dem heimeligen Lichterbaum und den Geschenken darunter kaum erwarten konnte. Im Dunkeln stehe ich im Hof der Pension und warte auf „meinen“ Berufsjäger, mit dem

ich gehen soll. Der Rucksack auf meinen Schultern ist wie immer viel zu schwer

gepackt. Es ist nicht nur das Gewicht von Spektiv, Verpflegung, Fotoausrüstung und Wechselwäsche, das ihn schwer werden lässt. Die Erwartung des Kommenden drückt auf die Schultern, ohne dass ich dieses Gewicht in Kilogramm messen könnte. Bald darauf rumpele ich im Jeep enge Schotterstraßen hinauf. Noch im Dustern beginnt ein steiler Aufstieg. Zwischen knorrigen Buchen und Bergahornen leuchtet über den Wänden des Karwendelstocks der kommende Tag herüber. Mein Begleiter ist Joseph Neuner. Ein starkgliedriger Berufsjäger mit schon lichtem Haar und einem dichten Schnurrbart. 38 Jahre zählt er, und hier in Scharnitz arbeitet er schon fast so lange er Berufsjäger ist. Das 21 000 Hektar große Revier betreut er noch mit zwei weiteren Kollegen. 120 Stück Wild muss jeder von ihnen jährlich bringen. Die Trophäenträger werden fast ausschließlich

durch Gäste erlegt, so auch die 90 Gams, die jährlich zum Abschuss stehen. Das Rehwild spielt mit 20 Stück eine untergeordnete, fast beiläufige Rolle. Das jagdliche Sahnehäubchen sind vier Birkhähne, die das Revier noch hergibt, und alle zwei Jahre steht ein Großer Hahn auf der Liste.