Aus aller Welt: Auslandsjagd

Jäger unter sich

Was kann ein Mitteleuropäer bei einem alten Jägervolk lernen? WILD UND HUND-Pirschjagdexperte Andreas Bach schlich mit Buschmännern durch die namibische Wildnis und erfuhr manchen Kniff.

Elchjagd

Wissenswertes zur Elchjagd in verschiedenen Ländern…

Karpatenjagd

Nicolae Ceauşescu, der sich als Staatschef gern Conducator – Führer – nennen ließ, überzog Rumänien mit Geheimdienstterror und regierte mit eiserner Hand. Wo der Diktator Rekordtrophäen erbeutete, bietet sich dem heutigen Jäger spannendes Waidwerk.

Rotwildjagd weltweit

Lesen Sie hier viele Erlebnisberichte und spannende Reportagen von Jagden auf Rotwild rund um den Globus.

Oryx-Pirsch am Mount Erora

In Namibia gibt es nicht nur den Busch, viele reizvolle Wildarten und Sehenswürdigkeiten. Entlang des Pirschpfades liegen jede Menge Geschichten und ein Bazillus, der einen für immer süchtig macht…

Zebrafieber – Gebirgsjagd in Namibia

Das gestreifte Wild steht wie kaum eine andere Art für Afrika. In Heft 18/2011 berichtete Fabian Neubert von der Pirsch auf Bergzebras am Rande der Namib-Wüste…

Praktikum auf einer Jagdfarm

Das Abitur gerade in der Tasche, machte sich der 20-jährige Mauritz von Grundherr auf nach Afrika, um auf einer Jagdfarm in Namibia ein Praktikum zu machen.

Mac Magyar

Ein Hirsch, ein Pärchen Flugwild, ein Wels – erlegt von einem Jäger innerhalb von einem Tag. Lässt sich die schottische Tradition Macnab auch in Ungarn umsetzen?

Bisonjagd in den USA

Einmal den großen Bison jagen in den Prärieweiten des amerikanischen Westens…



In den Karen der Könige: Steinbockjagd

Die Berge Asiens, weitab jeglicher Zivilisation, sind die Heimat der stärksten Steinböcke der Welt. Heiko Hornung hat zusammen mit einem Kasachen und einem Russen die Pferde gesattelt und diesem beeindruckenden Wild im Dschungarischen Alatau nachgestellt…



Schneeschafjagd in Kamtschatka

Schneeschafjagd in rauen, russischen Gefilden Kamtschatkas…

Wolfsjagd im Ausland

Verschiedene Artikel über die Wolfsjagd im Vergleich zum Umgang mit dem Wolf in Deutschland.

Gamsjagd

Jagdreportagen und vieles mehr zur Gamsjagd in den Alpen…



Rebhuhnjagd in Dänemark

Ein lockerer Plausch, revierende Hunde. Plötzlich durchfährt Spannung den Körper von Vierläufer und Waidmann. Troels Romby Larsen begleitete begeisterte Rüdemänner auf der Rebhühnerjagd…

Fasanenjagd in Ungarn

Heiko Hornung erlebte eine stilvolle Fasanenjagd in Ungarn. Während der Chefredakteur der WILD UND HUND, Heiko Hornung, die Browning B725 führte, verewigte Fotograf Denis Leruse faszinierende Momente mit der Kamera…

Französische Rothühner in England

Coen Stork hat seinen Traum verwirklicht: Mit seiner kleinen Familie in einem Schloss zu wohnen, französische Küche und Weine zu genießen und mit Freunden auf Niederwild zu jagen – speziell auf die von ihm wieder angesiedelten Rothühner…