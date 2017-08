Rotwildjagd weltweit

Hirschjagd in Masuren

7 000 Hektar uriger Wald, ein guter Rotwildbestand und Brunft. Wem dabei als Jäger nicht das Herz schlägt, muss tot sein. WILD UND HUND begleitete eine Gruppe von fränkischen Nimroden nach Masuren…

Rotwildbrunft in Ungarn

Der WILD UND HUND Redakteur Thore Wolf begleitet zwei deutsche Jagdgäste auf ihre Reise in den Süden Ungarns während der Rotwildbrunft…

Hirschjagd in der Slowakei

Einen seiner interessantesten Hirsche erlegte Jürgen Jösch – damals noch Berufsjäger in Afrika – so ganz nebenbei. Er tauschte eine Südafrika-Safari gegen eine Feisthirschjagd in der Slowakei und erlegte dort einen 12-Ender. Nichts Besonderes, werden Sie sagen.

Jagd im Wildtierland

Im Südosten Mecklenburg-Vorpommerns liegt das Gut Klepelshagen. Die Bilder von tagaktiven guten Wildbeständen machen Jäger neugierig…

Rotwildjagd in Schottland

Wenn man in die Highlands steigt, um auf Hirsche zu jagen, kann es sein, dass man am Ende oben oder oben am Ende ist. Alles eine Frage der Perspektive…

Der Recke von der Rauen Fläche

Jagdbare Hirsche anzusprechen, ist etwas für Experten. Speziell wenn es darum geht, Gäste auf einen solchen Recken zu führen. JÖRG RAHN erlebte dabei eine echte Überraschung…