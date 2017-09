Bisonjagd in South Dakota

„Achtung! Nicht bewegen!“, zischt mir Jagdaufseher Frank Myers zu. „Ein Bulle äugt genau zu uns herüber.“ Wir hatten die Herde mit einem starken Trophäenträger

schon von Weitem ausgemacht. Unser Weg führte über offenes Gelände. Nur das Präriegras bot spärliche Deckung. Jede Bewegung könnte den Trupp zur Flucht bewegen. Langsam beruhigen sich die wachsamen Prärieriesen. Ich bereite mich auf den Schuss vor. Die Büchse wandert in Zeitlupe an die Schulter. Begonnen hatte alles mit dem Film

„Der mit dem Wolf tanzt“. Seitdem mein Sohn Robin und ich dieses Monumentalwerk

mit seinen Jagdszenen, der Prärie und den Bisonherden gesehen hatten, war klar: Wie Hauptdarsteller Kevin Costner würden wir eines Tages auf den Spuren der Indianer in den weiten der Great Plains auf einen der zotteligen Giganten jagen. Ich begann, nach einer Jagdgelegenheit Ausschau zu halten. Als ich über die Internetseite der Triple-U-Buffalo-Ranch stolperte, fiel mir ein Satz sofort ins Auge: Sämtliche Außenaufnahmen inklusive der Jagdszenen aus „Der mit dem Wolf tanzt“ waren dort gedreht worden. Für mich stand fest: An diesem Ort werden wir unseren Prärietraum erleben. Einige E-Mails und Telefonate später war es beschlossen: Im Spätherbst sollte es losgehen. In dieser Zeit haben die Bullen bereits die begehrte Winterdecke. In den USA angekommen, machten wir uns auf den Weg von Casper, Wyoming, zum Jagdgebiet in South Dakota. Knapp 500 Meilen, anfangs durch die Ausläufer der Big Horn Mountains. Auf unserem Weg änderte sich schon bald die Umgebung. Die Bergausläufer verloren sich in den Hügeln der Prärie. Wir näherten uns unserem Ziel. Von der Straße aus machten wir einige Schatten aus. Der Blick durch das Fernglas zeigte sie: Bisons, teilweise sehr starke Bullen. Die Aufregung stieg, in Robins Augen glomm die Vorfreude auf dieses Abenteuer. Spät abends erreichten wir die Ranch.

Am nächsten Morgen waren wir schon früh wach. Endlich wollten wir sehen, wo einst die Great-Plains-Stämme der Lakota lebten und jagten. Nach ein paar Probeschüssen ging es auf das 25 000 Hektar große Ranchgelände. Die Prärie zeigte sich als sanft gewelltes

Grasmeer, das sich bis zum Horizont erstreckte. Leicht bereift wiegten die Halme im Wind. Immer wieder sahen wir Büffelherden über die Hänge ziehen. Nach kurzer Zeit zeigte sich in einer Herde ein starker Bullen. „Der ist wirklich gut. Und reif ist er auch“, sagte Jagdführer Frank. Wir waren gefesselt vom Anblick der großen Wild tiere. In uns loderte das Jagdfieber. Ob die Ureinwohner auf ihren Streifzügen ebenfalls so gefühlt haben? Als es noch keine Pferde und Büchsen gab, mussten sich die geschickten Jäger auf Pfeilschussweite an ihre Beute anpirschen. In einem von Robins Büchern hatte ich Berichte über die Jagdmethoden der Indianer gelesen. Mit Bisonfellen getarnt krochen sie furchtlos

mitten in die grasenden Herden. Auf kürzeste Distanz schossen sie ihre mit Feuersteinspitzen bewehrten Pfeile ab oder schleuderten mit Knochenspitzen versehenen

Speere. Plötzlich wurde die Herde vor uns unruhig, einzelne Stücke warfen auf und äugten zu uns herüber. Da bemerkten wir unseren Fehler: Der Wind küselte. Das Wild hatte uns mitbekommen und zog schnell aus unserer Reichweite.