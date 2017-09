Oryx-Pirsch am Mount Erora

Diese Zeiten waren mit der Übernahme durch Lüke vorbei. An den Wasserlöchern wird überhaupt nicht mehr geschossen. Auch vom Auto aus fällt kein Schuss. Rund um die Lodge wird auf rund 3 000 Hektar gar nicht gejagt. So ist das Wild direkt um die Gästehäuser und vor Fahrzeugen sehr vertraut. Am Abend ist es kein Problem, an einer Wasserstelle von der Veranda aus, mit einem kühlen Getränk in der Hand, die ganze Palette afrikanischen Wildes beim Schöpfen zu beobachten. Der Blaser-Besitzer ließ es aber nicht nur beim Erwerb der Sney Rivier Lodge. Er kaufte auch drei umliegende Farmen Erora (Ost und West) und Okomahoro. Damit ist ein Jagdrevier mit 24 000 Hektar entstanden. Mit Erora hat Lüke ein weiteres Stück Südwester-Geschichte erworben. Von meinem Auslug am Fuß des Mount Erora ist der Wasserturm, der wie der Turm eines verlassenen Schlosses aus dem Busch ragt, gut zu sehen. Man muss den Weg dorthin kennen. Kaum zu glauben, dass die Südwest-Schutztruppe dort einst Pferde züchtete. Es gab eine Schmiede, eine Wagnerei, ein kleines E-Werk. Zwischen Januar und März wütete Ende des 19. Jahrhunderts in den tieferen Lagen die sogenannte Pferdesterbe. Eine Seuche, bei der die notwendigen Reittiere massenweise eingingen. In den trockeneren Hochlagen trat die Seuche nicht auf. Als die Bakteriologen die Krankheit im Griff hatten, diente das große hufeisenförmige Gutshaus mit einem klosterähnlichen Säulengang als Lungensanatorium. In den verlassenen Baderäumen stehen heute noch die Öfen aus Essen, nur dass heute Paviane und Schlangen das verlassene Gebäude bevölkern. Ein Teil ist eingestürzt, weil ungebrannte Lehmsteine der Feuchtigkeit der Regenzeit nicht standhielten. Jetzt ist ein provisorisches Dach darauf, aber noch immer hat der pastellfarbene Säulengang den vornehmen Charme seiner großen Zeit.

Bazzie stieß mich an und riss mich aus meinen Gedanken. In einer kleinen Lücke in diesem Meer aus Kameldornbäumen, die wie Brokkoliröschen dicht beieinander stehen, hatte er auf gute 800 Meter eine einzelne Oryx-Kuh ausgemacht. Nach dem ersten Ansprechen müsste es ein älteres Stück sein. Schnell klaubten wir unsere Sachen zusammen, und im Laufschritt verliesen wir den Auslug. Eilig tauchten wir in die Dornenwildnis ein. Ich war gespannt, ob wir in dieser Dickung überhaupt an den Oryx kämen. Nach rund 600 Metern fiel der junge Berufsjäger in seinen katzenartigen Schleichgang, bog sich um jeden Ast, wurde immer langsamer, und auf einmal stand er. Ich tastete mich von hinten heran.

„Sie steht direkt vor uns“, flüsterte er über die Schulter. Verdammt, ich sah gar nichts. Ich fragte: „Wo?“ Er erwiderte: „Sie steht direkt vor uns, keine 20 Schritt entfernt“, und er sagte es so leise, dass ich ihn kaum verstehen konnte. Ich hasste mich für meine Blindheit und hielt es für unmöglich, dass ich ein Stück Wild in der Größe eines Rothirsches 20 Meter vor mir nicht sah. Aber das Grau der Decke, das Schwarz-Weiß des Gesichtes und der Wamme tarnt den Oryx im Busch perfekt. Bazzie merkte, dass ich das bewegungslos sichernde Stück nicht ausmachen konnte und wisperte als letzten entscheidenden Hinweis: „Schau auf den Schwanz.“

Und tatsächlich, der etwas tiefere Blick zeigte im Gewirr von Schatten, Licht und grauen Ästen die Bewegung des langen, schwarzen Wedels. Sofort hatte das Wild Kontur.