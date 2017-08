In des Wänden des Arcalod

Nicht zu fassen. Das Erste, was ich sehe, als ich die Tür des Geländewagens schließe, ist ein Wiesenschaden. Selbst hier oben, auf den Almen Hochsavoyens, über der Baumgrenze, haben Sauen nach Enzianwurzeln gebrochen und die dünne Erdkruste bis auf das Gestein umgedreht. Gott sei Dank bin ich für diesen Schaden nicht zuständig. Aber die Senner, die im Sommer hier das Vieh hüten und melken, haben viel zu tun und schimpfen gehörig, wenn sie die flachen Grassoden zeitaufwendig mit der Hand einebnen müssen. Denn es dauert, bis der Almboden wieder grün spriest.

„Letztes Jahr hat sich ein Stück Jungvieh in einem der Wühllöcher einen Lauf gebrochen”, sagt Maxime – ein sportlicher Mittdreißiger, der als Förster in dieser verlassenen Ecke Frankreichs seinen Dienst tut. Heute steigt er mit mir inmitten des Wildreservates Les Bauges auf Gams. Der Sauenschaden grämt ihn ebenfalls wenig. Im Reservat ist der Wildschaden relativ. Die Gebiete dienen der Wildbiologie und der Forschung. Die Sauen sind neben Rot-, Reh-, Muffel- und Gamswild die fünfte Schalenwildart. Während die Sauen von selbst kamen, wurde das Rotwild hier gezielt ausgewildert. Den Bestand betrachtet der junge Förster inzwischen mit Sorge, der für gut 1000 Hektar Wirtschaftswald außerhalb des Reservates zuständig ist. „Wir müssten weit mehr schießen. Aber das steile und schwierige Gelände macht einen zahlenmäßig effektiven Abschuss schwierig“, sagt der Forstmann. Viele Jäger in der Gegend seien zu alt und der körperlich anspruchsvollen Jagd in dem steilen Gelände nicht mehr gewachsen.

Wir glasen die braunen Matten unterhalb der Steilwände des mächtigen Arcalod ab, der inmitten des knapp 6 000 Hektar großen Wildreservates auf 2 217 Meter aufragt. Unsere Aufmerksamkeit gilt einigen schwarzen Punkten. Einem kleinen Schar Gams, das sich dort eingestellt hat und bei dem einige mittelalte weibliche Stück stehen, die noch nicht führen. Der weibliche Abschuss ist beim Krickelwild Anfang November noch nicht erfüllt. Eine Pflicht, bei der ich gerne helfe.

Ich liebe die Gamsjagd. Sie ist so ganz das Gegenteil von der Jagd, wie sie uns heute zum Teil verfolgt. Der Schwarzwildschaden hier oben und die Gespräche mit dem jungen Förster haben es verdeutlicht – Schaden im Wald, Schaden im Feld, immer nur Ärger: mit den Bauern, mit den Behörden, zu Hause. Da kann einem das Jagenschon manchmal leid werden. Beim Gams ist das jedoch ganz anders. Es sind nicht nur seine Schönheit, seine Härte und seine Zähigkeit, die ihn so bewunderns- und begehrenswert machen. Nein, den Gams muss man nicht jagen, aber man kann! Das ist Freiheit. Kein anderes Wild, mit ihm vielleicht noch das Steinwild, verkörpert diesen Begriff so sehr. Sie lassen sich nicht füttern und ihre Trophäen sich nicht manipulieren. Die Gams überdauern den harten Bergwinter ohne Hilfe und erreichen als Wildtiere trotz der widrigen Lebensbedingungen zum Teil ein hohes Alter. Scheinbar mühelos überwinden sie Wände und Höhen. Und Schäden sind nicht ihr Problem, auch wenn es Menschen gibt, die der gemeinen Wald-Schad-Gams den Krieg erklärt haben. Maxime äußert, dass wir das soeben erblickte Schar, durch einen Felsvorsprung gedeckt, steil aufsteigend erreichen könnten. Nach einer halben Stunde sind wir an der Deckung, lugen um die steilen Felsen hinauf. Auf 300 Meter sehe ich sie gerade noch über den nächsten Grat steigen. Als Scherenschnitte gegen den grauen Herbsthimmel sichern sie herunter. „Hätten wir die Gams von der anderen Seite angegangen, wären sie vielleicht ins nächste Hochkar gerückt“, sagt mein Jagdführer. Unterhalb der Steilwände des Arcalod liegt eine kleine Senke mit großen Steinblöcken und Schotterreisen, in denen nicht nur schmackhafte Berggräser, sondern auch das nahrhafte Fettkraut gedeihen. Flugs haben wir die Rucksäcke wieder auf dem Buckel, und Maxime nimmt das Kar im Blick unter die Stiefel, natürlich steil und direkt bergauf. Irgendwie werde ich den Verdacht nicht los, dass er meine Geländegängigkeit und Kondition testen will. Als wir an die Kante des Kars gelangen und hineinblinzeln, entdecken wir auf einem großen Steinquader zusammengerollt einen Bergfuchs, der seine Nase unter die buschige Lunte gesteckt hat. Er schläft so fest, dass er uns am Rande des Kessels kaum 50 Schritt entfernt nicht mitbekommt. Im Niederwildrevier säße schon wieder der Schussteufel im Genick und würde seinen Tod fordern. Im kontrastreichen Fernglas kann ich das Spiel des Windes in den Grannen seines dichten Winterbalges bewundern. Hinter den Steinquadern steigt eine hohe vereiste Steilwand auf. Auf einem schneebedeckten Plateau darüber zieht ein Bock mit waagerecht gehaltenem Träger und herausgestrecktem Lecker einer möglichen Geliebten nach. Sie kümmert sich noch nicht um den Hochzeiter im schwarzen Rock. In einigen Tagen werden hier wilde Jagden stattfinden. Auf übersichtsreichen Plätzen ruhen schon einige Herren und wachen über das Scharwild in ihrer Reichweite, visitieren, probieren bis das Gerangel um die holde Weiblichkeit beginnt. Eines der schönsten Schauspiele in den schneebedeckten Höhen. Obwohl Anfang November einiges an Schnee gefallen ist, hat sich das Gamswild noch nicht umgestellt. Wir müssen also noch höher hinauf an die letzten steilen Graslehnen, direkt unter die fast senkrechten Wände des wolkenumwallten Arcalod. Ein schmaler Wildwechsel führt aus dem Kar, entlang einer Geröllrinne, dort hinauf.