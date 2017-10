Im Reich der Giganten

Immerhin bekamen wir nützliche Hinweise aus Scheinwerfersicht, wo starke Böcke in dem riesigen Areal in den Lichtkegel unserer Freunde geraten waren. Ob eine dieser Erleuchtungen geholfen hat? Immerhin begleitete uns zum Schluss noch eine sehr ansehnliche Rehkrone auf dem Rückflug nach Almaty, flüchtig auf beinahe unanständige Entfernung zur Strecke gebracht. Die Freundlichkeit der gesamten Jagdmannschaft in Kustanai überdeckte nicht

die Kluft in den jagdlichen Auffassungen zwischen Einheimischen und Gästen: Für unsere Gastgeber war es nur schwer nachvollziehbar, dass Mitteleuropäer Tausende von Kilometern zurücklegen, um so ziemlich das einzige von einem Sibirischen Rehbock mitzunehmen, was man nicht essen kann. Die offene Landschaft, das wenige Rehwild in einem riesigen Gebiet und die Beunruhigung lassen die Chancen sehr schmal werden, speziell bei einer selektiven Jagd. Da muss der gnädige Zufall dem Jägersmann schon freundlich die Hand entgegenstrecken. Als Kernland des Sibirischen Rehbockes gilt seit Öffnung der Jagd in Russland für Ausländer die Region Kurgan. Von hier und aus der angrenzenden Region Tscheljabinsk stammen die stärksten heute bekannten Trophäen dieser Wildart. Während in anderen Regionen der Kopfschmuck durch seine enorme Länge (bis zu 47 cm) beeindruckt, punkten die Böcke aus Kurgan mit erheblicher Masse. Weil mein Interesse an den Bockgiganten im fernen Osten trotz (oder vielleicht gerade wegen) der zwei recht unbefriedigenden Reisen nicht erlahmt war, sagte ich freudig zu, eine Jagdgruppe nach Kurgan zu begleiten, um Film- und Fotoaufnahmen von Wild und Jagd zu machen. Lag es an der Zeit, die inzwischen vergangen war, oder hatte ich nur das Glück, an die richtigen Partner auf russischer wie auf deutscher Seite geraten zu sein? Was für ein Unterschied im Vergleich zu den bisherigen Aufenthalten: fast neue, für russische Verhältnisse perfekt eingerichtete Holzhäuser im Revier, Jagdführer, die sich blendend auskannten und eine Rehwilddichte, die trotz der riesigen Ausmaße des Reviers Schumicha (120000 ha) jedem hiesigen Förster die Schweißperlen auf die Stirn getrieben hätten.