Mit Vilda durch die Wildnis

Es rüttelt und schüttelt, mit über 150 Sachen donnern wir mit dem Hubschrauber davon. In Sekunden entschwinden die letzten Zeugen der Zivilisation. Keine Straße, kein Haus ist in der Taiga unter uns auszumachen. So weit das Auge reicht unbändige Natur. Wie in einem Traum. Unweigerlich werden Abenteuergeschichten wach, die ich als Kind gelesen hatte. Etwas unsanft setzt der Donnervogel auf, reißt mich aus den Gedanken. „Auf zum nächsten Abenteuer, ich wünsch euch was“, spricht der Pilot über Funk. Im Nu sind wir ausgestiegen und der lärmende Hubschrauber wieder am Horizont verschwunden. Nachdem der letzte Rotorschlag verklungen ist, herrscht Totenstille. Nicht mal ein Vogelzwitschern ist zu hören. Jagdführer Magnus nimmt seine Westsibirische Laika-Hündin „Vilda“ an die Leine. „Die Wilde“ macht ihrem Namen alle Ehre und zieht wie verrückt, wuselt im Zickzack umher. Hier und da bleibt sie stehen, nimmt mal die Nase hoch, sucht dann mit tiefer Nase weiter. Ich bin etwas skeptisch. Wie wollen wir so an Wild kommen? Anscheinend hat Magnus meine fragenden Blicke erkannt. „Wir kombinieren heute zwei Jagdmethoden“, erklärt mir der drahtige Schwede. Seine „Vilda“ ist als Leithund ausgebildet. Bei dieser Jagdart wird der Vierläufer angeleint geführt, um frische Elchfährten zu finden. Ist er sicher auf einer Fährte, bleibt er so lange am Riemen, bis er Direktwittrung vom Elch bekommt. Abgelegt bleibt der Hund dann zurück, und der Jäger pirscht allein weiter.