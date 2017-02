So fängt sich Enok

Vielversprechende Fangplätze

In Schilfgürteln, an Bächen oder in der Nähe von Feuchtgebieten sollte der Jäger Enok-Fangplätze suchen. Der Einwanderer liebt dichtes Gestrüpp und ausgedehntes Unterholz. Auch Zwangspässe beispielsweise aus Strohballen oder eine über einen Graben gestellte Kastenfalle nimmt der Marderhund mit wenig Skepsis an.