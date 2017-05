Trillerpfiff als Abbruchsignal 2. Teil

Neunter Lernschritt:

Die Distanz wird nun auf 20 Meter oder mehr erweitert, abhängig von der Länge der Schleppleine. Der Ablauf entspricht dem achten Lernschritt, nur muss der Hund nicht bei Fuß Platz machen, sondern etwa in der Mitte der Distanz zwischen Ihnen und der Hilfsperson. Anfangs braucht es bei dieser Übung nach dem Trillerpfiff das zusätzliche Hörzeichen „Platz“. Vielleicht müssen Sie anfangs sogar zum Hund nach vorne und auf seine Ebene hinuntergehen, damit er „Platz“ macht. Da der Hund an der Schleppleine ist,

könnten Sie ihn also auch nach dem ersten Hörzeichen stoppen, damit er nicht unkontrolliert zum Erfolg kommt. Falls Sie die Schleppleine lieber in den Händen halten, statt daraufzutreten, empfiehlt es sich, Handschuhe zu tragen. So schützen Sie Ihre Hände vor Verbrennungen, wenn die Leine ruckartig und schnell durchgleitet. Gerät alles außer Kontrolle und der Hund springt direkt zur Hilfsperson, so darf sie ihm das Felldummy auf keinen Fall geben. Er bekommt es nur, wenn er sich vorher auf das Hörzeichen des Trillerpfiffs hingelegt und fünf Sekunden gewartet hat. Nach zwei, dreimaliger Wiederholung weiß der Vierläufer mit Sicherheit, was Sie von ihm wollen. Nun beginnt er vermutlich auch, Sie beim Warten anzusehen. Bitte ziehen Sie dem Hund bei dieser Übung die Halsung aus und legen Sie ihm ein gut angepasstes Brustgeschirr an. Sollte er nämlich nicht auf den Triller hören, wird oft ein Ruck über die Schleppleine auf seinen Körper erzeugt. Ein Schlag auf den Kehlkopf oder die Schilddrüsen durch die Halsung könnte irreparable gesundheitliche Schäden verursachen.