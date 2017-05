Erst Zähler, dann Jäger

Wer den Bau weiß, hat den Dachs, sagt eine alte Waidmannsweisheit. Regelmäßige Kontrollen und abendlicher Ansitz an den baunahen Pässen geben Auskunft über die Anzahl der Dachse an einem Bausystem. Bekannt geworden sind in Mitteleuropa Höchstdichten von bis zu 20 Dachsen pro 100 ha. Dann leben sie in Clans mit bis zu zwölf Stück, die sich gegenseitig markieren, untereinander paaren, Schlafhierarchien bilden und sich so von anderen Clans abgrenzen. Das Auftreten von Hermelin, Iltis und Steinmarder hingegen lässt sich in der Regel gar nicht abschätzen. Warum? Weil es für sie keine Zählmethode gibt und die Fangjagd nur noch in den gut gehegten Revieren so intensiv ausgeübt wird, dass man wenigstens über den Fangerfolg auf Zu­ oder Abnahmen schließen könnte. Hermelinbesätze zum Beispiel sind nicht stabil, sondern sie variieren zyklisch um mehr als das Dreißigfache bis hin zu einem Wiesel pro Hektar. Frühjahrsbesätze des Steinmarders sollen in Deutschland etwa zwischen zwei und 17 Mardern pro 100 ha Lebensraum wechseln.