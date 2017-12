Die Analysen und Auswertungen zeigten jedoch, dass die Anwendung dieser Richtlinien (zumindest) in der Oberförsterei Strzalowo nicht zum gewünschten Ergebnis führte. Denn, wie bereits erwähnt, die Verantwortlichen und Mitarbeiter beobachteten fast keine älteren Hirsche mehr. Der Abschuss in der oberen Altersklasse belief sich auf nur noch etwa zwei Prozent(!) aller im Jagdjahr erlegten Hirsche. Eine Situation also, die in einigen Rotwildringen Deutschlands durchaus nicht unbekannt ist. Bei der Aufstellung der folgenden Abschusspläne begann man nun schrittweise, die Anzahl der in der Jugendklasse zu erlegenden Hirsche zu reduzieren. Dies mit dem Ziel, den Abschuss mehr in die beiden oberen Altersklassen zu verschieben. Dieser Prozess musste beziehungsweise muss „reifen“, da es zunächst kaum noch alte Hirsche gab. Die Reduzierung des Abschusses in der Jugendklasse zeigte aber schon bald, zumindest ansatzweise, die erwünschten Auswirkungen. Denn bereits 1999 machten die Hirsche der oberen Altersklasse schon sechs Prozent des gesamten Hirschabschusses aus, und aktuell werden etwa zehn Prozent mit steigender Tendenz erreicht. Als Zwischenergebnis steht zunächst also eine beachtliche Verfünffachung des Abschusses in der oberen Altersklasse. Gleichzeitig senkte man den Kälberabschuss – was dazu führte, dass die Zahl der Hirsche in der Jugendklasse anstieg – und schraubte den Schmaltierabschuss nach oben. Unter dem Strich wird letztlich nicht weniger Rotwild in der Oberförsterei Strzalowo erlegt, der Abschuss gliedert sich lediglich zwischen den Geschlechtern und Altersklassen anders auf. Schon in der Anfangsphase wurde dieser Versuch durch das Institut für Jagdforschung an der Universität Krakau unter anderem durch Computersimulationen begleitet, wobei sich ebenfalls zeigte, dass der eingeschlagene Weg im Sinne obiger Zielsetzung der richtige ist. Weiterhin wurde mit dem Institut vereinbart, fortlaufende Bestandserhebungen vorzunehmen, um auch die Altersklassenverteilung sowie das Geschlechterverhältnis im lebenden Bestand vor der Jagdzeit möglichst genau zu erfassen.