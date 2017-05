Faktor Wetter

Unser Niederwild verschwindet im Bermudadreieck von Lebensraum, Klima und Prädation“, so lautete ein Merksatz des bekannten Wildbiologen Prof. Paul Müller. Während die Jäger mit Lebensraumverbesserungen und Raubwildbejagung ihrer Hegeverpflichtung nachkommen, entzieht sich die Witterung dem menschlichen Einfluss. Die Streckenkurven von Hase, Fasan und Rebhuhn zeigen, dass es schon immer große wetterabhängige Schwankungen von Jahr zu Jahr gab. Selbst die klassische Jagdliteratur beschreibt solch extreme Änderungen etwa in den ehemaligen Spitzenrevieren in Ungarn und der Slowakei. Beispielsweise erwähnt Graf Louis Károlyi in seinem Buch „ Waidwerk ohne Gleichen“, dass in seinem damaligen Niederwildrevier Tótmegyer – einem der besten der Welt – in sehr schlechten Wetterjahren keine Niederwildjagd möglich war. Als Gründe werden unter an derem wiederkehrende nasse, kalte Wetterereignisse in der Brut- und Aufzuchtzeit genannt.

Die Witterung kann direkten oder indirekten Einfluss auf das Wild haben. Eine direkte Einwirkung ist zum Beispiel das Auskühlen der Eier von Gelegen nach Starkregen, wenn die Nestmulde mit Wasser vollläuft. Ein Beispiel für indirekten Wettereinfluss ist das Verhungern der Fasanenküken bei Kälte, wenn sich die Insekten als einzige Nahrungsquelle nicht bewegen und somit der Pickreflex der Küken nicht ausgelöst wird.